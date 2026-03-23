Serie C / Diretta Monopoli-Benevento 0-0, LIVE

Al Veneziani si gioca il match tra Monopoli e Benevento, con i giallorossi che cercano un altro risultato positivo per avvicinarsi alla tanto attesa promozione in Serie B.
15' - Benevento pericoloso: ci prova Salvemini dal limite, la palla viene deviata da un difensore e assume una traiettoria insidiosa: Albertazzi smanaccia in angolo
9' - Insidiosa palla per Fall che viene murato due volte dalla difesa giallorossa
7' - Conclusione di Lamesta dalla distanza: palla di poco sul fondo
4' - Primissime fasi propositive da parte del Benevento
1' - Inizia il match tra Monopoli e Benevento!
Monopoli-Benevento, il tabellino
MONOPOLI (3-5-2): Albertazzi; Manzi, Piccinini, Ronco; Valenti, Fedel, Battocchio, Greco, Oyewale; Longo, Fall. A disp.: Piana, Gagliano, Bove, Angileri, Vinciguerra, Dudic, Paukstys, Calcagni, Cascella, Scipioni, Antoni, Bordo, Bagatti. All.: Colombo
BENEVENTO (4-4-2): Vannucchi; Pierozzi, Saio, Scognamillo, Ceresoli; Lamesta, Maita, Kouan, Della Morte; Mignani, Salvemini. A disp.: Russo, Esposito, Sena, Prisco, Carfora, Manconi, Celia, Borghini, Romano, Caldirola, Tuia. All.: Floro Flores
Arbitro: D'Eusanio di Faenza. Assistenti: Cavalli di Bergamo e Bettani di Treviglio. Quarto ufficiale: Recchia di Brindisi. Operatore FVS: Alessandrino di Bari