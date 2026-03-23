Monopoli-Benevento 2-1, Floro Flores: "Strada sbagliata, ci vuole coraggio" Il tecnico giallorosso: "Sconfitta che fa male, subito testa al Cosenza"

"Non possiamo permetterci di smettere di giocare. Le difficoltà ci possono stare, l'erba non era il massimo, ma non devono esserci scusanti. Non basta, dobbiamo dare qualcosa di più, altrimenti diventa difficile nell'arco della partita": così si è espresso Antonio Floro Flores nel post-gara di Monopoli-Benevento 2-1, nel corso di Offside su OttoChannel - Canale 16. "Mancava Tumminello? Non c'era lui e non c'era anche Prisco. Sono cose che succedono, non voglio alibi anche perché Kouan ha fatto bene. Come squadra siamo stati un po' leggeri e se vogliamo vincere il campionato bisogna fare di più. - ha aggiunto il tecnico giallorosso - Le avversarie danno il massimo. Non commento le decisioni degli arbitri. Mi sembrava gol, sulla loro rete c'era fallo, bisogna essere più furbi. Non amo perdere, è una sconfitta dolorosa, ma il pareggio del Catania ci porta comunque a quattro punti dall'obiettivo. La strada percorsa oggi non mi è piaciuta, ci vuole coraggio. Ripeto questo aspetto, non mi sono piaciuti certi momenti della gara".

"Dobbiamo dare noi ritmo al gioco e alla gara"

"Bisogna avere più coraggio perché ho a disposizione tanta qualità. - ha aggiunto Floro Flores - La squadra non può essere giù. La fretta di raggiungere l'obiettivo ti può condizionare, ma non può essere così. Diventano scusanti e non voglio perché sappiamo di non aver giocato come possiamo. Nel secondo tempo abbiamo smesso di averne e dobbiamo, invece, dare noi il ritmo al gioco. Dovevamo sporcarci. Fa parte del calcio e portiamo a casa una sconfitta che fa tanto male. Il Cosenza? Non giochiamo per pareggiare o perdere. Abbiamo fatto volare via il problema dell'imbattibilità. Occorre il mea culpa per dare subito una risposta con il Cosenza”.