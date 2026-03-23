Monopoli-Benevento 2-1, Colombo: "Vittoria prestigiosa" "Abbiamo superato la squadra che anche oggi ha dimostrato perché è in testa e con ampio margine"

"È una vittoria importante e prestigiosa contro una squadra che ha dimostrato perché è prima con vantaggio netto sulla seconda. Abbiamo fatto la gara che dovevamo. Il Benevento ha dato anche oggi la sensazione di poter fare male in tante occasioni. Devo ringraziare i ragazzi per la prova e ci portiamo via una vittoria prestigiosa, utile per la classifica e per il nostro obiettivo": così si è espresso Alberto Colombo nel post-gara di Monopoli-Benevento 2-1, nel corso di Offside su OttoChannel - Canale 16.

"Bravi a capire i momenti del match e della stagione"

"Volevamo quanto prima la salvezza, poi i playoff, infine una posizione buona. Siamo pienamente in linea. Domenica avremo un altro match complicato, a Picerno, ma ora ci godiamo un successo molto importante contro una squadra che anche questa sera ha dimostrato il ruolo da capolista. - ha spiegato il tecnico dei biancoverdi - Siamo stati bravi a recuperare e a coprire nel momento utile. La mission del club è chiara. Avevamo l'obbligo di lavorare per valorizzare i giovani togliendoci soddisfazioni con l'ambizione di vivere poi i playoff. La salvezza tranquilla è stata raggiunta a febbraio. Abbiamo valorizzato dei giovani come Imputato, oggi in B, e dei veterani passati in altri club. Il direttore e la proprietà hanno lavorato nel senso di non perdere qualità. I ragazzi sono stati responsabilizzati e siamo una squadra fastidiosa per gli avversari. Forse non abbiamo tantissima qualità, ma questo aspetto determina ulteriore segnale di crescita al gruppo”.