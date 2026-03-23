Monopoli-Benevento 2-1, Della Morte: "C'è rammarico, testa subito al Cosenza" "Ripartiamo subito con l'obiettivo di strappare l'obiettivo nel minor tempo possibile"

"C'è rammarico. Mi fa piacere solo il primo gol stagionale, ma vince la rabbia per la sconfitta. Dispiace per il risultato, non c'è tempo per buttarsi giù e testa subito alla gara contro il Cosenza": così si è espresso Matteo Della Morte nel post-gara di Monopoli-Benevento 2-1, nel corso di Offside su OttoChannel - Canale 16. "La pressione? Il Monopoli ha fatto un'ottima partita, è una squadra di qualità. Potrebbe essere pressione inconscia, ci può stare, ma dobbiamo essere più forti di tutto questo. Occorre vincere e strappare l'obiettivo il prima possibile. - ha spiegato l'attaccante giallorosso - Un passo falso può capitare e sono sicuro che ripartiremo alla grande. Abbiamo avuto diverse occasioni nel primo tempo. Siamo partiti bene sui 25 minuti, abbiamo risposto bene al gol subito. Ci hanno punito e la gara è cambiata, però non è stata una delle migliori prestazioni".

"Il riscatto? Ne sarei felice"

"Nonostante tutto ciò abbiamo avuto chance per pareggiarla. - ha aggiunto Della Morte - Analizzeremo cosa è mancato e vogliamo subito rilanciarci. Il riscatto con la promozione? Sarei molto felice, onorato. Mi trovo bene con squadra, staff, dirigenza e proprietà. Pensiamo all'obiettivo e poi ne parleremo. Del riscatto sarei sicuramente felice. Ora pensiamo alla sconfitta, alla ripartenza e la sconfitta deve ribaltarla nel verso giusto”.