Benevento sconfitto al Veneziani: tutte le foto del match col Monopoli Gli scatti realizzati da Mario Taddeo

Sconfitta del Benevento al Veneziani contro il Monopoli, con il terreno di gioco dei pugliesi che si conferma un tabù per i giallorossi. I padroni di casa sono passati in vantaggio nel primo tempo con Longo. Il pareggio dei sanniti è arrivato al 47' con Della Morte. Nella ripresa, al 23', Longo ha siglato il gol del definitivo 2-1. Considerato il pareggio del Catania contro l'Altamura, il divario tra sanniti e siciliani è di undici punti a cinque giornate dalla fine del campionato.