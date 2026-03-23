Sconfitta del Benevento al Veneziani contro il Monopoli, con il terreno di gioco dei pugliesi che si conferma un tabù per i giallorossi. I padroni di casa sono passati in vantaggio nel primo tempo con Longo. Il pareggio dei sanniti è arrivato al 47' con Della Morte. Nella ripresa, al 23', Longo ha siglato il gol del definitivo 2-1. Considerato il pareggio del Catania contro l'Altamura, il divario tra sanniti e siciliani è di undici punti a cinque giornate dalla fine del campionato.
Benevento sconfitto al Veneziani: tutte le foto del match col Monopoli
Gli scatti realizzati da Mario Taddeo
Benevento.