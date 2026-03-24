Benevento già in campo per la ripresa. Domani a porte aperte Domenica si gioca alle 12,30 contro il Cosenza allo stadio Vigorito

Senza soluzione di continuità. Del resto avendo giocato di lunedì, s'è perso già un giorno della settimana. Qundi la squadra si è già ritrovata questa mattina all'Antistadio per la ripresa della preparazione. Domani, come tutta la settimana, si replica di mattina. Il mercoledì è dedicato ai tifosi giallorossi che potranno usufruire delle porte aperte all'Imbriani per assistere all'allenamento dei loro beniamini. Si replica giovedì e venerdì alla stessa ora, ma quest'ultimo allenamento (27 marzo) è previsto allo stadio Vigorito. Stesso orario di inizio anche sabato. Alle 18 si va in ritiro a Venticano. Domenica c'è il “lunch match” col Cosenza, inizio ore 12,30. Una Domenica delle Palme particolare, da trascorrere sugli spalti dello stadio a spingere la strega a cogliere il suo traguardo più ambito. Sarà essenziale riprendere subito la strada della vittoria e quantomeno avvicinarsi ulteriormente all'obiettivo finale.