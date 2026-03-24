Senza soluzione di continuità. Del resto avendo giocato di lunedì, s'è perso già un giorno della settimana. Qundi la squadra si è già ritrovata questa mattina all'Antistadio per la ripresa della preparazione. Domani, come tutta la settimana, si replica di mattina. Il mercoledì è dedicato ai tifosi giallorossi che potranno usufruire delle porte aperte all'Imbriani per assistere all'allenamento dei loro beniamini. Si replica giovedì e venerdì alla stessa ora, ma quest'ultimo allenamento (27 marzo) è previsto allo stadio Vigorito. Stesso orario di inizio anche sabato. Alle 18 si va in ritiro a Venticano. Domenica c'è il “lunch match” col Cosenza, inizio ore 12,30. Una Domenica delle Palme particolare, da trascorrere sugli spalti dello stadio a spingere la strega a cogliere il suo traguardo più ambito. Sarà essenziale riprendere subito la strada della vittoria e quantomeno avvicinarsi ulteriormente all'obiettivo finale.
Benevento già in campo per la ripresa. Domani a porte aperte
Domenica si gioca alle 12,30 contro il Cosenza allo stadio Vigorito
Benevento.