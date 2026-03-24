Benevento, la sfida col Cosenza al secondo anno Dorillo Designato l'arbitro della sfida di domenica delle Palme

Appartiene alla sezione Aia di Torino, ma è nativo di Perugia Nicolò Dorillo, l'arbitro designato per dirigere domenica mattina la sfida tra Benevento e Cosenza. Dorillo è un arbitro girovago: è nato e cresciuto a Perugia, dove vive tuttora la propria famiglia, e si è poi trasferito dopo la maturità a Torino per motivi di studio universitari e trasferendo anche la propria affiliazione arbitrale per motivi logistici nella locale sezione piemontese. Originario del quartiere di Prepo, Dorillo oggi vive e lavora a Roma, pur essendo rimasto tesserato per la sezione torinese dell'Aia.

E' al suo secondo anno in Can C ed ha diretto solo 20 partite, mai prima d'ora Benevento e Cosenza.

A coadiuvarlo gli assistenti Matteo Taverna di Bergamo e Luca Capriuolo di Bari. Quarto uono Antonio Liotta di Castellammare. Operatore Fvs Giovanni Ciannarella di Napoli.