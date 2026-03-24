Benevento, la sfida col Cosenza al secondo anno Dorillo

Designato l'arbitro della sfida di domenica delle Palme

benevento la sfida col cosenza al secondo anno dorillo
Benevento.  

Appartiene alla sezione Aia di Torino, ma è nativo di Perugia Nicolò Dorillo, l'arbitro designato per dirigere domenica mattina la sfida tra Benevento e Cosenza. Dorillo è un arbitro girovago: è nato e cresciuto a Perugia, dove vive tuttora la propria famiglia, e si è poi trasferito dopo la maturità a Torino per motivi di studio universitari e trasferendo anche la propria affiliazione arbitrale per motivi logistici nella locale sezione piemontese. Originario del quartiere di Prepo, Dorillo oggi vive e lavora a Roma, pur essendo rimasto tesserato per la sezione torinese dell'Aia.

E' al suo secondo anno in Can C ed ha diretto solo 20 partite, mai prima d'ora Benevento e Cosenza.

A coadiuvarlo gli assistenti Matteo Taverna di Bergamo e Luca Capriuolo di Bari. Quarto uono Antonio Liotta di Castellammare. Operatore Fvs Giovanni Ciannarella di Napoli.

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