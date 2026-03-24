Benevento, col Cosenza sarà giornata giallorossa: i dettagli della prevendita

Il Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 25 marzo 2026 e fino alle ore 13:15 del 29 marzo p.v., saranno disponibili ESCLUSIVAMENTE nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita Benevento-Cosenza (lavendita online/web è consentita esclusivamente per la prelazione), in programma il giorno 29 marzo 2026 alle ore 12:30.
*La vendita online/web non è consentita per la vendita libera.
*La vendita online/web è consentita esclusivamente per la prelazione.
*Si comunica che per la suddetta gara non saranno disponibili biglietti omaggio/accrediti.
DIRITTO DI PRELAZIONE PER GLI ABBONATI
I titolari di un abbonamento per la stagione in corso avranno la possibilità di acquistare il tagliando scegliendo lo stesso posto occupato durante le altre partite casalinghe dalle ore 14:00 del 25 marzo fino alle ore 13:00 del 27 marzo 2026.
Per acquistare il tagliando è necessario comunicare e/o inserire Carta di emissione e Progressivo dell’abbonamento (presenti sull'abbonamento stesso) o, per chi ne è in possesso, il Numero e il Cod. Sicurezza della tessera del tifoso "Fidelity Card".
Tutti i biglietti, ad eccezione della Tribuna Centrale, potranno essere acquistati presso i punti vendita autorizzati Ticketone e al link sport.ticketone.it
VENDITA LIBERA
La vendita libera dei biglietti avrà inizio dalle ore 14:00 del 25 marzo 2026 fino alle ore 13:15 del 29 marzo p.v..
Pertanto, la vendita libera dei biglietti si aprirà contestualmente alla prelazione riservata agli abbonati; fin da subito saranno disponibili all’acquisto tutte le postazioni libere. Al termine della fase di prelazione, saranno messe a disposizione anche le eventuali postazioni non assegnate.
DI SEGUITO I PREZZI
SETTORE
INTERO
OVER 65/PROVINCIA/DONNA
BAMBINI FINO A 10 ANNI
CURVA SUD
12,00 €
9,00 €
5,00 €
CURVA NORD LOCALI
12,00 €
9,00 €
5,00 €
DISTINTI
15,00 €
12,00 €
5,00 €
TRIBUNA INFERIORE
18,00 €
14,00 €
5,00 €
TRIBUNA SUPERIORE SCOPERTA
20,00 €
16,00 €
5,00 €
TRIBUNA SUPERIORE COPERTA
22,00 €
18,00 €
5,00 €
TRIBUNA CENTRALE
50,00 €
40,00 €
5,00 €
OSPITI
12,00 €
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-
NB: I PREZZI SONO COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI PREVENDITA pari a 2,00€ e delle commissioni di servizio pari a 2,00€
BOTTEGHINI
I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti nei seguenti giorni:
mercoledì 25 marzo 2026 - dalle ore 15.00 alle ore 18:00
giovedì 26 marzo 2026 - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00
venerdì 27 marzo 2026 - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00
sabato 28 marzo 2026 - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00
domenica 29 marzo 2026 – CHIUSO
Gli orari potranno subire variazioni (gli stessi verranno aggiornati in tempo reale).
NB: Si ricorda che il giorno della gara i botteghini dello stadio Ciro Vigorito rimarranno chiusi.
INFO ACCESSO STADIO
Sarà possibile accedere allo stadio a partire dalle ore 10:30 ed inoltre, sarà possibile usufruire del parcheggio antistante il settore distinti in Via Casselli a partire dalle ore 09:30.
INFO VENDITA SETTORE OSPITI
La vendita dei tagliandi del settore ospiti, avrà inizio a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 25 marzo 2026 e terminerà, in conformità con la normativa vigente, il giorno sabato 28 marzo 2026 alle ore 19:00.
Vendita vietata nel settore CURVA NORD OSPITI ai residenti in Benevento e provincia.
Vendita abilitata esclusivamente nel settore CURVA NORD OSPITI ai residenti in Cosenza e provincia.
Vendita vietata in tutti i settori ordinari per i residenti in Cosenza e provincia
Solo per i residenti in Cosenza e provincia: vendita dei tagliandi per il settore CURVA NORD OSPITI abilitata ESCLUSIVAMENTE se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del “Cosenza Calcio”
Vendita abilitata ESCLUSIVAMENTE nelle ricevitorie autorizzate
La vendita online/web non è consentita
Cambio utilizzatore non consentito
Per quanto concerne le modalità d'accesso all'impianto si dovrà fare riferimento a quanto sopraindicato.
NORME COMPORTAMENTALI
1. Portare obbligatoriamente un documento valido di riconoscimento;
2. Seguire la segnaletica e le indicazioni degli stewards per raggiungere il proprio posto a sedere;
3. Uscire dall’impianto esclusivamente dopo le indicazioni diffuse dallo speaker e fornite dagli stewards;
4. Rispettare il Regolamento d'Uso dello Stadio Ciro Vigorito. (clicca QUI)