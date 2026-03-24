Benevento, col Cosenza sarà giornata giallorossa: i dettagli della prevendita Prevista una fase di prelazione per gli abbonati fino alle 13 del 27 marzo

Il Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 25 marzo 2026 e fino alle ore 13:15 del 29 marzo p.v., saranno disponibili ESCLUSIVAMENTE nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita Benevento-Cosenza (lavendita online/web è consentita esclusivamente per la prelazione), in programma il giorno 29 marzo 2026 alle ore 12:30.

*La vendita online/web non è consentita per la vendita libera.

*La vendita online/web è consentita esclusivamente per la prelazione.

*Si comunica che per la suddetta gara non saranno disponibili biglietti omaggio/accrediti.

DIRITTO DI PRELAZIONE PER GLI ABBONATI

I titolari di un abbonamento per la stagione in corso avranno la possibilità di acquistare il tagliando scegliendo lo stesso posto occupato durante le altre partite casalinghe dalle ore 14:00 del 25 marzo fino alle ore 13:00 del 27 marzo 2026.

Per acquistare il tagliando è necessario comunicare e/o inserire Carta di emissione e Progressivo dell’abbonamento (presenti sull'abbonamento stesso) o, per chi ne è in possesso, il Numero e il Cod. Sicurezza della tessera del tifoso "Fidelity Card".

Tutti i biglietti, ad eccezione della Tribuna Centrale, potranno essere acquistati presso i punti vendita autorizzati Ticketone e al link sport.ticketone.it

VENDITA LIBERA

La vendita libera dei biglietti avrà inizio dalle ore 14:00 del 25 marzo 2026 fino alle ore 13:15 del 29 marzo p.v..

Pertanto, la vendita libera dei biglietti si aprirà contestualmente alla prelazione riservata agli abbonati; fin da subito saranno disponibili all’acquisto tutte le postazioni libere. Al termine della fase di prelazione, saranno messe a disposizione anche le eventuali postazioni non assegnate.

DI SEGUITO I PREZZI

SETTORE

INTERO

OVER 65/PROVINCIA/DONNA

BAMBINI FINO A 10 ANNI

CURVA SUD

12,00 €

9,00 €

5,00 €

CURVA NORD LOCALI

12,00 €

9,00 €

5,00 €

DISTINTI

15,00 €

12,00 €

5,00 €

TRIBUNA INFERIORE

18,00 €

14,00 €

5,00 €

TRIBUNA SUPERIORE SCOPERTA

20,00 €

16,00 €

5,00 €

TRIBUNA SUPERIORE COPERTA

22,00 €

18,00 €

5,00 €

TRIBUNA CENTRALE

50,00 €

40,00 €

5,00 €

OSPITI

12,00 €

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NB: I PREZZI SONO COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI PREVENDITA pari a 2,00€ e delle commissioni di servizio pari a 2,00€

BOTTEGHINI

I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti nei seguenti giorni:

mercoledì 25 marzo 2026 - dalle ore 15.00 alle ore 18:00

giovedì 26 marzo 2026 - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

venerdì 27 marzo 2026 - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

sabato 28 marzo 2026 - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

domenica 29 marzo 2026 – CHIUSO

Gli orari potranno subire variazioni (gli stessi verranno aggiornati in tempo reale).

NB: Si ricorda che il giorno della gara i botteghini dello stadio Ciro Vigorito rimarranno chiusi.

INFO ACCESSO STADIO

Sarà possibile accedere allo stadio a partire dalle ore 10:30 ed inoltre, sarà possibile usufruire del parcheggio antistante il settore distinti in Via Casselli a partire dalle ore 09:30.

INFO VENDITA SETTORE OSPITI

La vendita dei tagliandi del settore ospiti, avrà inizio a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 25 marzo 2026 e terminerà, in conformità con la normativa vigente, il giorno sabato 28 marzo 2026 alle ore 19:00.

Vendita vietata nel settore CURVA NORD OSPITI ai residenti in Benevento e provincia.

Vendita abilitata esclusivamente nel settore CURVA NORD OSPITI ai residenti in Cosenza e provincia.

Vendita vietata in tutti i settori ordinari per i residenti in Cosenza e provincia

Solo per i residenti in Cosenza e provincia: vendita dei tagliandi per il settore CURVA NORD OSPITI abilitata ESCLUSIVAMENTE se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del “Cosenza Calcio”

Vendita abilitata ESCLUSIVAMENTE nelle ricevitorie autorizzate

La vendita online/web non è consentita

Cambio utilizzatore non consentito

Per quanto concerne le modalità d'accesso all'impianto si dovrà fare riferimento a quanto sopraindicato.

NORME COMPORTAMENTALI

1. Portare obbligatoriamente un documento valido di riconoscimento;

2. Seguire la segnaletica e le indicazioni degli stewards per raggiungere il proprio posto a sedere;

3. Uscire dall’impianto esclusivamente dopo le indicazioni diffuse dallo speaker e fornite dagli stewards;

4. Rispettare il Regolamento d'Uso dello Stadio Ciro Vigorito. (clicca QUI)