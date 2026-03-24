Benevento, a Salerno in 250 e solo con la "Fidelity" Il Gos ha già consigliato le misure da adottare per il derby

La partita tra Salernitane e Benevento del prossimo 6 aprile è stata analizzata dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Il suggerimento è di adottare, in sede di GOS, di determinate misure organizzative. Lo riporta Salernitananews.

A Salerno potranno recarsi soltanto i tifosi sanniti possessori di fidelity card: saranno 250 i biglietti a disposizione per il settore ospiti. Ci sarà anche il divieto di vendita per i biglietti dei settori locali ai residenti in Provincia di Benevento. In più ci sarà un’implementazione del servizio di stewarding e un rafforzamento dei servizi e nelle attività di prefiltraggio e filtraggio.

Dopotutto erano provvedimenti attesi, considerato che la Curva ospit dell'Arechi ha una capiena momentaneamente limitata. La speranza per i tifosi giallorossi che per quella giornata abbiano già festeggiato il ritorno in serie B.