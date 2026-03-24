Vannucchi: "Squadra avvelenata dopo Monopoli: La Serie B? Sarebbe un sogno..." Le parole del portiere del Benevento nel corso di Ottogol

Ospite di Ottogol, il portiere Vannucchi è tornato sulla sconfitta rimediata dal Benevento in casa del Monopoli: “I due gol subiti pesano. Sono sereno, però quando siamo entrati nello spogliatoio ho visto dei ragazzi davvero avvelenati per questa sconfitta, ed è un segnale importante. Fa male perdere così, ma allo stesso tempo non vediamo l’ora di tornare in campo per raggiungere il nostro obiettivo. Sono sicuro che prepareremo la partita contro il Cosenza come sempre, con la massima attenzione. Dall’inizio dell’anno siamo cresciuti tanto: è giusto analizzare tutto, ma senza perdere di vista quello che vogliamo. La classifica può far sembrare tutto facile, ma non lo è affatto. I valori li abbiamo e dobbiamo continuare su questa strada, senza cambiare ciò che ci ha portato fin qui".

"Gruppo compatto. Per me la Serie B sarebbe un sogno"

Vannucchi ha poi proseguito: "È il primo anno che trovo un gruppo così compatto. Siamo tanti nuovi, e non è scontato creare questa unione, soprattutto quando c’è la pressione di dover vincere. E invece remiamo tutti dalla stessa parte: c’è grande concorrenza, ma non si avverte negativamente. Non c’è gelosia, solo voglia di migliorarsi insieme. Per me vincere il campionato sarebbe un sogno. È giusto porsi questo obiettivo, ormai siamo lì. Pensiamo partita dopo partita, a partire da domenica: non vedo l’ora di conquistare questi ultimi punti. È stato un percorso difficile, in un girone complicato, dove ce la siamo giocata anche contro una squadra fortissima come il Catania.”