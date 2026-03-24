Benevento, Lamesta: "Amarezza per il ko di Monopoli. Ora vinciamole tutte" L'attaccante giallorosso a 8gol: "Dato uno strappo al campionato con i 17 risultati utili di fila"

Davide Lamesta ha commentato, nel corso di Ottogol, la sconfitta rimediata dal Benevento contro il Monopoli: “Abbiamo iniziato con il piglio giusto, ma siamo mancati sulle seconde palle. Era una partita sporca e non siamo riusciti a esprimere al meglio il nostro solito fraseggio. È mancato il coraggio? In campo le sensazioni possono essere diverse: dopo qualche pallone sbagliato abbiamo cercato soluzioni differenti. Va detto anche che gli avversari ci hanno pressato molto bene. Ormai tutte le squadre contro di noi danno qualcosa in più. Analizzeremo tutto per tornare subito alla vittoria. L’atteggiamento forse è stato un po’ superficiale, ma non dimentichiamo che venivamo da 17 risultati utili consecutivi, che ci hanno permesso di dare uno strappo importante al campionato. C’è amarezza per quanto accaduto a Monopoli: è stato un demerito nostro, perché sappiamo di essere più forti. Il vantaggio in classifica può dare serenità, ma l’obiettivo è ancora lontano. Dobbiamo restare concentrati e, anche dopo aver eventualmente raggiunto l’aritmetica, provare a vincerle tutte". Lamesta ha poi proseguito: "Io lavoro tanto su me stesso. Ringrazio la società per la fiducia e i miei compagni di squadra: se sono arrivato a questi numeri è merito loro. Mi hanno sempre aiutato, soprattutto nei momenti difficili. Spero di continuare a fare la differenza anche in categorie superiori.”