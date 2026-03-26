Benevento, occhio al Francioni: può arrivare da lì il primo match ball Se il Catania non vincesse a Latina, i giallorossi potrebbero chiudere i conti col Cosenza

Giornata variegata quella di oggi. C'è il Tribunale Federale Nazionale che deve discutere degli ennesimi deferimenti di Trapani e Siracusa, ma è anche la vigilia della 34a giornata di campionato, un'altra tappa fondamentale che potrebbe mettere la parola fine sulla contesa in vetta. Sempre che gli astrusi regolamenti federali lo consentano.

Partiamo dall'excursus di questa giornata. E' legittimo a cinque turni dalla conclusione. Non c'è ancora contemporaneità, quella scatta nelle ultime due giornate (quando speriamo che in vetta non servirà più a nulla...). Così sabato alle 14,30 il Catania scenderà in campo precedendo di un giorno il Benevento.

Occhio a ciò che accade al Francioni

La squadra del neo tecnico Viali è di scena a Latina. Partita non semplice per gli etnei, ma estremamente difficile soprattutto per i pontini, divisi a metà tra il campionato e la finale di Coppa Italia. Da una parte c'è un burrone che può aprirsi sotto i piedi, dall'altra il Paradiso. Ci spieghiamo meglio. In quattro giorni il Latina può dare un colpo straordinario al proprio destino: innanzitutto non perdendo col Catania, poi ribaltando il risultato dell'andata (1-3) contro il Potenza il primo aprile e ritrovandosi con la coccarda tricolore sul petto e nella fase nazionale dei play off. Due eventi concatenati. Il Latina è al 14° posto in classifica con i suoi 35 punti, tre in più della zona play out (Picerno a quota 32). Mettiamo che riesca a vincere la Coppa Italia, ma che per uno scherzo del destino sia costretta a disputare i play out. Sarebbe una iattura pazzesca, perchè il “bonus” della competizione tricolore sarebbe azzerato: niente accesso alla fase nazionale del play off e concentrazione massima solo per salvarsi. Si capisce che il Latina non possa scegliere: deve giocarsi al meglio la sfida col Catania e poi ripetersi col Potenza. Il destino dei pontini si consuma in 4 giorni. Tra l'altro tra pontini ed etnei non corre proprio buon sangue, soprattutto dopo il grave incidente occorso all'andata a Cicerelli (che è di nuovo disponibile e può giocare). Sui social se ne sono detti di tutti i colori, si capisce che l'episodio non è stato accettato da nessuno.

Il Benevento spettatore interessato

Insomma la partita di sabato alle 14,30 al Francioni è tutta da vedere. E il Benevento avrà un occhio interessato, perchè se gli etnei non dovessero vincere, la strega avrà il suo primo match ball proprio contro il Cosenza. Conti semplici, come sempre: con un pari il Catania arriverebbe a quota 66, con una vittoria la strega approderebbe a 79, vale a dire avrebbe 13 punti di vantaggio con 12 appena disponibili. Come dire che si potrebbe finalmente tirare fuori la bottiglia di spumante dal frigo.

BENE VENTO 76 CATA NIA 65

29 marzo Benevento-Cosenza Latina-Catania

4 aprile Salernitana-Benevento Catania-Picerno

13 apile Benevento-Cavese Crotone-Catania

19 aprile Giugliano-Benevento Catania-Potenza

26 aprila Benevento-Cerignola Atalanta-Catania