Tfn, altri 5 punti di penalizzazione per il Siracusa. Trapani tutto rinviato La squadra aretusea precipita all'ultimo posto della classifica a 22 punti

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato con 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva il Siracusa (Girone C di Serie C, che ora precipita all'ultimo posto in classifica a 22 punti, col Foggia penultimo a 23) per violazioni di natura amministrativa. Rinviata invece a martedì 31 marzo la trattazione del deferimento a carico del Trapani (Girone C di Serie C).

I due club erano stati deferiti con i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti lo scorso 5 marzo a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive.

Duque ora il passaggio che può cambiare davvero la storia del Trapani è quello di matedì. Davanti alla Corte Federale d’Appello si torna a discutere delle violazioni di dicembre.

In primo grado la Procura aveva chiesto l’esclusione dal campionato, mentre il Tribunale si era fermato a cinque punti di penalizzazione. Ora entrambe le parti hanno impugnato quella decisione.

E in quel contesto, la recidiva contestata oggi non è un dettaglio. È un elemento che pesa. Vedremo come andrà a finire