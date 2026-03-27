"Territorio giallorosso", al Vigorito ben quattro comuni: "Iniziativa lodevole" Le parole dei sindaci di Torrecuso, Castelpoto, Colle Sannita e Sant'Arcangelo a Trimonte

Non sono pochi i comuni della provincia sannita che domenica saranno presenti al Vigorito per il match tra Benevento e Cosenza. Si tratta di un incontro importante, soprattutto perché potrebbe consegnare la Serie B ai giallorossi, in caso di mancata vittoria del Catania in casa del Latina. Scalpita Torrecuso, con il sindaco Iannella che ha sottolineato: "Questa è una iniziativa lodevole, lo dice uno che è stato per 14 anni presidente del Torrecuso, quindi conosco l'importanza di portare le persone allo stadio. È importante avvcinare la comunità al calcio. Il Benevento sta facendo un investimento sui tifosi, rivolgendosi soprattutto ai più piccoli perché sono loro che un domani trascineranno i più grandi allo stadio. Che dire, è una iniziativa da ammirare. Sarà anche la domenica delle palme, quindi una giornata da particolare che speriamo di poter ricordare al meglio con degli storici festeggiamenti".

Castelpoto: "Merito a Vigorito per questa iniziativa"

Non solo Torrecuso, al Vigorito ci sarà anche il comune di Castelpoto, con il sindaco Fusco in prima linea: "Diamo merito a Vigorito per questa bella iniziativa che coinvolge tutta la provincia. Abbiamo avuto un gran numero di adesioni: ne saremo in cento, per me è un numero inaspettato. Parteciperemo con grande entusiasmo per sostenere il Benevento, realtà importante del territorio che dà lustro alla provincia".

Colle Sannita: "Pronti a vivere belle emozioni"

A rappresentare Colle Sannita, il sindaco Iapozzuto: "Innanzitutto, voglio ringraziare il presidente Vigorito per questa lodevole iniziativa, per la quale ci siamo concentrati soprattutto sulle scuole. Siamo pronti a vivere delle belle emozioni allo stadio, attraverso una partecipazione fattiva. Per molti che verranno, tra l'altro, sarà la prima volta allo stadio. Questa iniziativa avvicina la provincia al capoluogo. Desidero ringraziare Vigorito anche al di là dell'aspetto sportivo, soprattutto per la sua umanità nel pensare di compattare i 78 comuni della provincia. Anche dal punto di vista imprenditoriale sta facendo molto, con le sue aziende che sono presenti sul territorio: avrebbe potuto investire altrove, e invece dà lustro alle nostre zone. Siamo orgogliosi di avere un presidente del genere e siamo contenti dei risultati sportivi che sta raggiungendo la squadra".

Sant'Arcangelo: "Ci siamo rivolti ai tifosi più piccoli"

Presente anche Sant'Arcangelo Trimonte, con il sindaco Iammarino: "Ringrazio il Benevento Calcio, nella persona del presidente Vigorito. Si tratta di un qualcosa di positivo che avvicina le comunità, anche le più piccole, alla squadra che rappresenta il territorio. Ci saremo. Siamo un comune molto piccolo, quindi abbiamo chiesto alla società di coinvolgere anche persone di altri paesi. Ci siamo rivolti soprattutto ai più piccoli. Speriamo che la partita col Cosenza sarà decisiva per la Serie B, con l'augurio di una lunga permanenza tra i cadetti".