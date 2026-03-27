Benevento e quella "occasione" per chiudere i conti promozione Bisogna andare in campo senza retropensieri cattivi e concentrarsi solo sul Cosenza

Andare in campo senza “retropensieri”, convinti di dover mettere un punto fermo all'impresa, ma anche consapevoli che “non è finita finchè non è finita”. La citazione di Yogi Berra, ex giocatore americano di baseball, calza a pennello al Benevento che si ritrova in una situazione surreale. Domenica potrebbe festeggiare la promozione aritmetica, ma accorgersi martedì 31 di dover fare ancora altri due punti per cogliere il traguardo. Una situazione paradossale che speriamo non accada, anche se nella vicenda ci sono situazioni che non possono essere controllate. Quella del Trapani è una di queste. Se la società di Antonini dovesse essere cancellata dal panorama calcistico (ma a cinque giornate dalla conclusione sarebbe veramente una decisione sciagurata), il Benevento perderebbe quei due punti che “ballano” tra sé e il Catania, rimettendo in discussione quell'aritmetica che eventualmente sarà stata sublimata domenica. Cattivi pensieri, lo sappiamo. Da scacciare subito.

Concentrarsi sul Cosenza

Meglio concentrarsi sul Cosenza, che non è certo un agnello sacrificale (nonostante la Pasqua che si avvicina) e che vorrebbe ancora insidiare il terzo posto della Salernitana.

Il Benevento sa di dover affrontare un avversario forte, che all'andata le ha inferto un grosso dispiacere. Ma potrebbe essere una ragione di più per tornare subito a cogliere la vittoria. Domani pomeriggio (14,30) ovviamente l'attenzione sarà tutta rivolta al Francioni di Latina. C'è il Catania e il risultato degli etnei pesa in maniera determinante nel conteggio finale. Se non riuscissero ad aver ragione della squadra di Gennaro Volpe, il Benevento avrebbe subito un match ball domenica mattina per chiudere i conti con la matematica.

Giornata interessante, Floro domani mattina in conferenza stampa spiegherà come affrontare i silani e comunicherà i giallorossi disponibili per centrare l'impresa. Dovrebbero essere pronti al rientro Prisco e Tumminello, ma potrebbe trovare posto anche Caldirola, dopo la sconfitta di Monopoli. Tutto da verificare, in una giornata che si preannuncia campale. Il campionato sta per vivere un momento topico, la speranza è che non sia condizionato da antipatici fattori esterni.