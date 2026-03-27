Pellegrino Mastella a Fico "Si impegni a finanziare la copertura dello stadio" Il consigliere sannita ha invitato il presidente della Regione allo stadio per domenica

Significativo intervento del consigliere regionale Pellegrino Mastella nella seduta di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Campania.

“Oggi – dice Mastella Jr - discutiamo e approviamo un bilancio che non è soltanto un insieme di numeri, ma il riflesso concreto della visione che questa Regione intende offrire ai suoi territori. Una manovra da oltre 38,5 miliardi di euro che, come ha sottolineato il Presidente Roberto Fico, si caratterizza come un “bilancio sociale”, orientato a mettere al centro le persone, i loro bisogni, le loro fragilità.E questo è un punto che condivido. Perché una Regione come la Campania non può prescindere da un’attenzione forte al welfare, alla sanità, alla coesione sociale”.

“Il punto è uno solo - continua Mastella Jr - o restituiamo centralità alle aree interne, oppure continueremo ad assistere al loro lento declino. E noi questo non possiamo accettarlo. Perché dietro ogni numero ci sono persone, famiglie, comunità. Ci sono storie che meritano di continuare, territori che meritano di vivere”.

Al termine del suo articolato intervento, Pellegrino Mastella fa due richieste rivolte direttamente al presidente Fico. La prima riguarda l'Università degli Studi del Sannio, che ha bisogno di un sostegno concreto per il potenziamento del neonato Corso di Laurea in Medicina, affinché possa presto evolversi in una vera e propria Facoltà.

La seconda sembra avere un tono più leggero, ma non ha meno significato della prima.

“Domenica il Benevento Calcio, guidato da vent’anni dal presidente Oreste Vigorito, potrebbe riconquistare con anticipo la promozione in Serie B. Presidente, colgo l’occasione per invitarla a essere presente allo stadio e, magari, a strapparle qui, davanti a quest’Aula, un impegno per il finanziamento della copertura di quello stesso stadio. Sarebbe un segnale concreto di attenzione verso un territorio che chiede infrastrutture, servizi, ma anche occasioni di crescita e orgoglio collettivo. A lei, Presidente, l’augurio di poter accompagnare il popolo sannita verso una nuova stagione di rinascita, attraverso la realizzazione di tutti quegli interventi che oggi abbiamo richiamato”.