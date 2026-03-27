Benevento, Mehic operato di ernia dello sportivo Il ragazzo ha subito l'intervento a Roma, presso la Clinica Quisisana

Il Benevento Calcio, in relazione a quanto comunicato dallo Staff Sanitario della Società giallorossa, informa che:

Il calciatore Dino Mehic in data 26 marzo 2026, è stato sottoposto ad intervento chirurgico per "Sport Hernia" bilaterale presso la Clinica Quisisana di Roma.

Il calciatore verrà dimesso in giornata e in seguito si valuteranno i tempi di recupero.

Il cntrocamposta giallorosso era fuori già da qualche settimana per il problema comunemente chiamato "pubalgia". Si era discusso se abbracciare una terapia conservativa o, come avviene spesso di questi tempi, sottoporsi ad intervento chirurgico. La scelta è caduta su questa seconda opzione. E' evidente che per Mehic il campionato è terminato prim del tempo, ma in questa situazione potrà essere pronto già alla ripresa della preparazione per il nuovo campionato. Proprio mercoledì il giocatore giallorosso era stato visto allo stadio insieme ai suoi compagni. Era in attesa di sottoporsi all'intervento chirurgico al Quisisana.