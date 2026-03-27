Caporale: "Il Benevento non ha mai perso in casa, ma noi vogliamo i 3 punti" Il difensore dei silani sottolinea che la sua squadra punta al terzo posto

L'attenzione dei giocatori del Cosenza è tutta sul prossimo impegno contro il Benevento, una gara che potrebbe coincidere con la festa promozione dei padroni di casa. Caporale, centrale difensivo rossoblù e punto di riferimento della difesa silana, assicura che la squadra non si lascerà distrarre dal contesto: "Sinceramente non ci stiamo pensando. Siamo concentrati su noi stessi. Siamo consapevoli che si tratti di una partita importante. Siamo altrettanto consci che incontriamo una squadra molto forte, come testimonia l’andamento di questo campionato. Non possiamo nasconderci, il Benevento non ha mai perso in casa ma andremo a giocarci la partita con la speranza di portare i tre punti a casa".

E' uno scontro chiave per le ambizioni di alta classifica del Cosenza, che punta con decisione al terzo posto del podio. Alla domanda se questa sia la partita decisiva, il difensore non ha dubbi: "Sì, perché dopo mancheranno soltanto quattro partite alla fine del torneo, quindi tutti i punti sono importanti".