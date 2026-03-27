"Lo sport sannita al Vigorito": domenica c'è la Scuola Calcio Grippo Nell'intervallo della partita col Cosenza ci sarà un suggestivo giro di campo

Un nuovo appuntamento con l'iniziativa giallorossa "Con il Benevento: lo sport sannita al Vigorito", promossa dal Benevento Calcio, che coinvolge le realtà sportive locali e della provincia in occasione delle partite casalinghe della Strega. Il Club giallorosso ospiterà questa settimana l'ASD Grippo di Benevento, guidata da Guido e Luigi De Rosa, Scuola Calcio Élite e punto di riferimento per la crescita tecnica e calcistica dei giovani, fondata su qualità, disciplina e spirito di squadra. Un ambiente accogliente dove ogni ragazzo può crescere, migliorarsi e vivere il calcio con passione.



Domenica 29 marzo 2026, nell’intervallo della gara Benevento-Cosenza, con fischio d’inizio alle 12:30, i tesserati della società saranno protagonisti di un suggestivo giro di campo, affiancati da dirigenti e allenatori. Attraverso la voce dello speaker, il pubblico avrà l’opportunità di conoscere la storia, i valori e l’impegno con cui l'associazione promuove e sostiene lo sport nel territorio sannita.



