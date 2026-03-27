Benevento, sono quasi cinquemila i biglietti venduti per la sfida col Cosenza 4.917 i tagliandi finora sottoscritti: un buon numero che può ancora essere migliorato

Un'altra giornata di buoni numeri: alle 19,31 di questa sera i biglietti venduti per la sfida di domenica tra Benevento e Cosenza erano 4.917, di cui 4.823 da parte di tifosi beneventani e 94 da parte di quelli che provengono da Cosenza. Un buon numero, anche perchè in un solo giorno sono stati sottoscritti ben 1.178 tagliandi, che non sono certo pochi. Stasera si è chiusa anche la prelazione per gli abbonati, ovvio che ci sia ancora tempo per acquistare un biglietto, a prescindere dal posto che si andrà ad occupare. Ricordiamo il numero degli abbonati che sono 5.234. E' evidente che non tutti hanno esercitato il diritto di prelazione, ma c'era da aspettarselo che non tutti l'avrebbero fatto. Ora c'è tempo fino a tre auarti d'ora dopo l'inizio della gara (13,15 di domenica) per migliorare ancora questa cifra, che a dire il vero è già abbastanza soddisfacente. Un altro piccolo sforzo e si potrà affermare che la risposta della tifoseria sannita non è stata certo deludente.