Serie C, 34a giornata: i giochi promozione ristretti in meno di 24 ore Oggi occhio alla sfida del Francioni tra Latina e Catania

I giochi per la promozione ristretti nel giro di poco meno di 24 ore. Questo pomeriggio entrano in campo Catania e Salernitana, domani mattina tocca al Benevento.

14,30, l'appuntamento è al Francioni di Latina e al Viviani di Potenza. Il Catania in terra pontina è chiamato a mantenere ancora viva l'aritmetica per quel che riguarda la salita nella categoria superiore. Non vincere sul campo del Latina consegnerebbe di fatto un primo match ball al Benevento, che potrà chiudere i conti domani mattina nel lunch atch delle 12,30 contro il Cosenza. Calcoli matematici, ma dietro queste sfide c'è molto altro. Viali sta cercando di cambiare volto e mentalità alla squadra etne. Ragionevolmente pensa già ai play off dove gli serve ua squadra che abbia meno amnesie e corra ugualmente verso il traguardo finale. Il Latina si ritrova in una condizione complicata: ha in mente ancora la Coppa Italia, che gli può cambiare i destini, ma sa che tutti i bonus della competizione tricolore scomparirebbero di fronte ad una caduta nei play out. Come dire che i due risultati sono enormemente concatenati e che uno non ha il diritto di esistere se non arriva prima l'altro.

Scenario simile, anche se con connotati diversi al Viviani. Anche qui una delle due contendenti ha in testa la finale di Coppa Italia, ma parte da un risultato positivo di 3 a 1 nella gara di ritorno e per di più è già nei play off (anche se all'ultimo posto disponibile). La Salernitana reduce da tre vittorie di fila vuole rimanere incollata al secondo posto e ovviamente difendersi dagli attacchi di chi arriva da dietro.

Domenica mattina, dopo la disputa di queste due gare, scende in campo anche il Benevento. Ospita al Vigorito il Cosenza. Una delle squadre migliori del panorama di C, da prendere con le molle. Ma tutto dipenderà dai risultati del sabato pomeriggio.

Poi si scende in campo per gli altri obiettivi

Sempre nella domenica dell Palme alle 14,30 ci sono tre partite: Team Altamura-Siracusa al D'Angelo, Crotone-Cerignola allo Scida (sfida di alta classifica) e Foggia-Trapani, che serve per evitare quell'ultimo posto che significherebbe retrocessione diretta. Alle 17,30 c'è Casarano-Giugliano, alle 20,30 chiude la giornata Picerno-Monopoli.

Atalanta U23-Cavese è stata rinviata a mercoledì 8 aprile alle ore 20.30 per gli impegni nelle varie nazionali dei giovani della Dea.



34ª Girone C

Sabato 28 marzo alle ore 14.30

Latina-Catania

Potenza-Salernitana

Domenica 29 marzo alle ore 12.30

Benevento-Cosenza

Domenica 29 marzo alle ore 14.30

Team Altamura-Siracusa

Crotone-Audace Cerignola

Foggia-Trapani

Domenica 29 marzo alle ore 17.30

Casarano-Giugliano

Domenica 29 marzo alle ore 20.30

Picerno-Monopoli

Lunedì 30 marzo alle ore 20.30

Casertana-Sorrento

Atalanta U23-Cavese (rinviata a mercoledì 8 aprile alle ore 20.30)