Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 34^ giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, Benevento-Cosenza. Assenti i lungodegenti Nardi, Ricci e Sionetti, a cui si è aggiunto proprion questa settimana Mehic, operato di "ernia dllo sportivo". Tutti gli altri sono disponibili per la sfida più importante del momento, che può significare la vittoria finale in campionato. Nella lista dei convocati ci sono anche due giovani promettenti della Primavera, Del Gaudio e Giugliano, allievi di Floro nell'Under 17 che sfiorò lo scudetto l'anno scorso.
PORTIERI
22 Esposito Manuel
1 Russo Danilo
26 Vannucchi Gianmarco
DIFENSORI
19 Borghini Diego
33 Caldirola Luca
13 Celia Raffaele
20 Ceresoli Andrea
77 Pierozzi Edoardo
25 Romano Raffaele
23 Saio Pietro
14 Scognamillo Stefano
3 Sena Francesco Pio
CENTROCAMPISTI
28 Del Gaudio Matteo
56 Kouan Christian
8 Maita Mattia
4 Prisco Antonio
38 Talia Angelo
ATTACCANTI
7 Carfora Lorenzo
99 Della Morte Matteo
21 Giugliano Marco
11 Lamesta Davide
10 Manconi Jacopo
32 Mignani Guglielmo
9 Salvemini Francesco
93 Tumminello Marco
Benevento, per la sfida col Cosenza Floro Flores ne convoca 25
Assenti gli infortunati Nardi, Ricci, Simonetti e Mehic. Ci sono i giovani Del Gaudio e Giugliano
Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 34^ giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, Benevento-Cosenza. Assenti i lungodegenti Nardi, Ricci e Sionetti, a cui si è aggiunto proprion questa settimana Mehic, operato di "ernia dllo sportivo". Tutti gli altri sono disponibili per la sfida più importante del momento, che può significare la vittoria finale in campionato. Nella lista dei convocati ci sono anche due giovani promettenti della Primavera, Del Gaudio e Giugliano, allievi di Floro nell'Under 17 che sfiorò lo scudetto l'anno scorso.