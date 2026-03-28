Il Catania passa al Francioni: per il Benevento ancora non c'è il match point La suada giallorossa dovrà comunque continuare a pensare a se stessa e a battere il Cosenza

Il Catania non fallisce il colpo al Francioni grazie ad un'autorete su tiro di Bruzzaniti. Abbastanza netto il divario tra le due squadre, anche se i pontini hanno avuto più di un'occasione per segnare: proprio in ultimo clamorosa l'occasione capitata a Sylla che di testa da un passo non è riuscito nella deviazione vincente. Il Catania sale dunque a quota 68, per una notte a otto lunghezze dai giallorossi, e il Benevento domani non potrà in nessun caso chiudere i conti. Anche battendo il Cosenza si porterebbe a 79 punti, mantenendo gli 11 punti di vantaggio, ma che non bastano per colmare i 12 disponibili da calendario.

E' ovvio che ora l'attesa passa sul fronte giallorosso: bisogna fare quanti più punti possibile contro i silani e mantenere almeno il vantaggio conquistato.

BENEVENTO 76 CATANIA 68

Oggi Benevento-Cosenza

4 aprile Salernitana-Benevento Catania-Picerno

13 apile Benevento-Cavese Crotone-Catania

19 aprile Giugliano-Benevento. Catania-Potenza

26 aprila Benevento-Cerignola Atalanta-Catania