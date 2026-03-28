Benevento, nuova chiamata in prima squadra per Giugliano e Del Gaudio I due giallorossi della Primavera sono a disposizione di Floro Flores per il match col Cosenza

Il riposo del campionato Primavera ha indotto Floro Flores a convocare due vecchi pupilli che ha allenato nel settore giovanile giallorosso. Nella lista dei calciatori a disposizione per il match col Cosenza, infatti, ci sono Giugliano e Del Gaudio. Non è la prima volta che i due giovani figurano in prima squadra, a conferma del percorso positivo che stanno intraprendendo nel settore giovanile. Giugliano, infatti, è il capitano della formazione Primavera e anche il punto di riferimento del reparto offensivo, come dimostrato dalle nove marcature messe a segno fino a questo momento. Del Gaudio, invece, è il metronomo del centrocampo: dotato di un'ottima tecnica, sta crescendo a vista d'occhio nel vivaio sannita. Per i due sarà un'altra esperienza formativa, in attesa di esordire con la maglia della prima squadra agli ordini del tecnico con il quale, nella scorsa stagione, hanno sfiorato lo scudetto under 17.