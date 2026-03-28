Anche Limatola, Moiano, Casalduni e Pietrelcina per Benevento-Cosenza I comuni sanniti saranno presenti al Vigorito nell'ambito di "Territorio giallorosso"

Contro il Cosenza ci sarano anche Limatola, Moiano, Casalduni e Pietrelcina, nell'ambito della riuscitissima iniziativa "Territorio giallorosso". La stessa ha come obiettivo di coinvolgere in maniera fattiva tutta la provincia, attraverso le ospitate al Vigorito in occasione delle gare interne del Benevento Calcio. Il primo cittadino di Limatola, Domenico Parisi, ha messo in risalto l'importanza dell'evento: "Desidero rivolgere un ringraziamento particolare al Presidente Oreste Vigorito per la visione e l’attenzione costante verso il territorio. Il Benevento Calcio non è soltanto una realtà sportiva, ma un punto di riferimento capace di generare valore, identità e orgoglio per l’intero Sannio. Iniziative come questa dimostrano quanto sia importante costruire un legame solido tra istituzioni, sport e comunità. Quando una squadra riesce a rappresentare un intero territorio, smette di essere solo calcio e diventa identità collettiva".

Moiano: "Iniziativa lodevole"

Presente anche il sindaco di Moiano, Giacomo Buonanno: "Questa è una lodevole iniziativa e ringrazio il Benevento Calcio ci dà questa bella opportunità, lo dico anche da tifoso. Auguro alla Strega che possiamo portare fortuna, magari con una vittoria che ci possa permettere di avvicinarci alla promozione diretta. Tra l'altro, voglio fare un invito ufficiale alla società: presto, a Moiano, inaugureremo il nuovo campo sportivo. Spero che il Benevento Calcio possa parteciparvi, per noi sarebbe un vanto".

Casalduni: "Con noi tantissimi bambini"

Pasquale Iacovella, sindaco di Casalduni, ha sottolineato: "È una bellissima iniziativa. Abbiamo coinvolto, in particolare, tantissimi bambini di Casalduni per fargli vivere un bel momento di sport. Ci auguriamo in una giornata di festa, con il Benevento vittorioso. La possibile Serie B? Si tratta di un palcoscenico importante che abbiamo visto più volte fino a pochi anni fa. Sicuramente si tratta di un traguardo rilevante per la città e per la provincia".

Pietrelcina: "Ringraziamo il presidente Vigorito"

Al Vigorito, come detto, ci sarà anche Pietrelcina che sarà rappresentata dal sindaco Salvatore Mazzone: "Siamo felici di essere presenti al Vigorito per questo incontro. Ci siamo organizzati e non vediamo l'ora di assistere a questo incontro. L'iniziativa promossa dal Benevento Calcio è molto importante, soprattutto per avvicinare il territorio alla squadra che rappresenta la provincia. Ringraziamo il presidente Vigorito".