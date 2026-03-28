Benevento-Cosenza, siamo a quota 5.312 biglietti venduti C'è tempo fino a domani prima della gara per arrotondare questo dato

Il dato è quasi quello definitivo e si riferisce alle 19,14 di questa sera. Sono 5.200 i tagliandi acquistati dai tifosi sanniti, 112 quelli dei tifosi cosentini. Il totale è di 5.312. Per i tifosi giallorossi, per i quali ha senz'altro pesato nel pomeriggio la vittoria del Catania a Latina che ha cancellato la possibilità di un match ball per la promozione, c'è conunque tempo fino alle 13,15 di domani per l'acquisto di un tagliando. Insomma si può fare ancora meglio, non tanto di più, ma qualcosa si può fare. Il totale dovrebbe avvicinarsi alle settemila presenze, nei quali vanno inseriti sponsor, accrediti e autorità.

Il numero finale di presenze non deve essere visto come un dato deludente: si è dovuto competere con una festività molto sentita in città, con la possibilità di passare in famiglia una domenica tradizionale e magari di poter sbirciare la televisione per vedere le migliori azioni della partita.

Ci saranno altre occasioni, le aspettiamo, anche in considerazione del fatto che le prossime possono essere quelle della chiusura definitiva dei conti. Dopo la partita coi silani della Domenica delle Palme ci saranno altre due occasioni al Vigorito, il 13 aprile con la Cavese, il 26 col Cerignola. Con la speranza che si sia già abbondantemente festeggiato la promozione.