Serie C / Diretta Benevento-Cosenza, le formazioni ufficiali LIVE La testuale del match del Vigorito tra giallorossi e calabresi

Al Vigorito si affrontano Benevento e Cosenza per il lunch match della 34esima giornata di campionato. La vittoria del Catania a Latina, decisa da un gol di Bruzzaniti, ha escluso che quest'oggi possa avvenire l'aritmetica promozione della Strega in Serie B. Al Vigorito, comunque, sarà una partita importante, tra le due formazioni più in forma del girone. Il Benevento vuole i tre punti per avvicinarsi ulteriormente alla promozione diretta.

Benevento-Cosenza, il tabellino

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Caldirola, Ceresoli; Prisco, Maita; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Salvemini. A disp.: Russo, Esposito, Sena, Carfora, Manconi, Celia, Borghini, Giugliano, Saio, Romano, Del Gaudio, Mignani, Talia, Kouan. All.: Floro Flores

COSENZA (4-3-3): Pompei; Cannavò, Moretti, Dametto, Caporale; Ciotti, Garritano, Contiliano; Emmausso, Beretta, Florenzi. A disp.: Vettorel, Contiero, D'Orazio, Perlingieri, Baez, Achour, Ba, Ferrara, Palmieri, Kourfalidis, Langella. All.: Buscè

Arbitro: Dorillo di Torino. Assistenti: Taverna di Bergamo e Capriuolo di Bari. Quarto ufficiale: Liotta di Castellammare di Stabia. Operatore FVS: Ciannarella di Napoli