Viali dopo Latina: "La classifica? Non dobbiamo raccontare favole alla gente" "Il mio obiettivo è focalizzato sulla partita successiva, giocandola ancora meglio di questa"

Ecco un estratto delle parole di William Viali nella conferenza stampa di ieri pomeriggio dopo la sfida vinta al Francioni. Gli dicono che la vittoria di Latina allunga la vita di questa stagione, il Benevento non potrà avere la certezza della B. Ecco la sua risposta: “Bisogna essere lucidi e coerenti: io pretendo che la squadra viva ogni partita come uno step di crescita cercando di vincerle tutte. Perchè a fine campionato devi sentirti forte, consapevole. Se poi questo spingere può portare noia a qualcun’altro sopra di noi diventa una conseguenza, ma l’obiettivo mio è focalizzato sulla partita successiva, facendola ancora meglio di questa e provando a vincerla in qualsiasi modo. Poi la classifica... credo sia poco corretto raccontare favole alla gente”. Chiaroe le parole del tecnico del Catania, che non vuole che la sua squadra distolga l'attenzione dal migliorarsi in vista dei play off.