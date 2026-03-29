Benevento, Floro Flores: "Meritavamo di più. Dobbiamo migliorare sotto porta" Le parole del tecnico giallorosso dopo il pareggio con il Cosenza

Ecco le parole di Floro Flores al termine del match pareggiato con il Cosenza: "La prestazione è stata positiva. Dispiace perché meritavamo molto di più. Dobbiamo essere bravi a concretizzare ciò che creiamo, anche perché alla fine si rischia di perdere. Occorre cambiare atteggiamento quando si attacca la porta, occorre farlo con cattiveria. Il Cosenza ha dei calciatori importanti nelle ripartenze, ma loro nella ripresa si sono messi sotto la linea della palla ed è stato difficile trovare spazi. Sono quelle partite che vanno in un certo modo, c'è tanto rammarico perché meritavamo qualcosa in più. Questo è il calcio. Ai ragazzi ho detto che questo è l'atteggiamento giusto, ho rivisto una squadra brillante che ha proposto calcio. Gli ho fatto i complimenti. Come c'è stato da discutere dopo Monopoli, credo sia giusto fargli i complimenti quando li meritano. A volte vedi il traguardo e vuoi raggiungerlo subito, ma non è la strada giusta. Detto questo, non ho visto una squadra in difficoltà. Caldirola? Non ho avuto il tempo di parlare con i dottori, ma penso sia un problema al setto nasale. Spero che rientri quanto prima".

"Dobbiamo essere più concreti"

"Abbiamo fatto un grande primo tempo, poi è normale che se fai subito il 2-0 puoi allargare il risultato. Nella ripresa siamo stati bravi a non farci tagliare le gambe dopo aver subito il gol. Abbiamo affrontato una squadra con valori importanti. Dobbiamo essere più concreti quando si attacca la porta, perché poi succede questo. Il calcio ti dà e ti leva e oggi ci ha tolto qualcosa".

Floro Flores sul caso Trapani

"Il Trapani? Non sono cose che mi competono. Fa rabbia questa situazione, mi auguro che non succeda nulla. Questi punti li abbiamo guadagnati sul campo. Se dovesse succedere, penso che il calcio debba cambiare perché è diventato malato. Occorre che chi gestisca queste situazioni si faccia un esame di coscienza".