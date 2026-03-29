Benevento-Cosenza, Salvemini: "Ci è mancato il giusto cinismo" L'attaccante giallorosso: "Ora testa alla Salernitana, faremo battaglia"

Il suo gol non è bastato al Benevento per tornare alla vittoria. Salvemini ha commentato così il pari col Cosenza: "Oggi è mancato il cinismo sotto porta, come capitato nel corso dell'anno in alcune occasioni. Le occasioni sono arrivate, poi è chiaro che bisogna essere più cattivi. Noi pensiamo partita per partita, senza fare calcoli. Il secondo tempo? Dopo che la prima frazione è terminata 1-1, loro si sono abbassati troppo. Le occasioni non sono mancate, siamo comunque stati un po' meno incisivi rispetto a quanto visto nella prima parte di gara, ma ci può stare. I rigori? Quello del primo tempo puoi darlo o meno, non c'è un grosso tocco. L'arbitro ha valutato che stavo già cadendo. In occasione del secondo, ha fischiato fuorigioco di Pierozzi, altrimenti sarebbe stato rigore. Il primo tempo è stato di qualità, come d'abitudine. Dopo la vittoria col Catania non abbiamo fatto partite come prima. Per quanto riguarda le mie prestazioni, sono contento. Noi attaccanti cerchiamo il gol, ma è fondamentale anche aiutare la squadra".

Salvemini punta il mirino sulla Salernitana

"Sono partite che si preparano da sole. I derby sono sentiti, sicuramente non ci aspettiamo il tappeto rosso e dovremo andare lì a fare battaglia. Siamo pronti e carichi per questo derby".