Maita: "Tornati il solito Benevento. L'obiettivo? Deve essere ben presente" Il capitano giallorosso: "A Salerno troveremo un ambiente caldo"

Capitan Maita ha parlato così del pari rimediato al Vigorito col Cosenza: "Se avessimo chiuso il primo tempo con più di un gol di vantaggio, sarebbe finita lì. Abbiamo preso un gol in un modo che non so neanche spiegare. Abbiamo sprecato molto, contro una squadra forte. La prestazione è stata importante, dobbiamo pensare positivo per raggiungere l'obiettivo che deve essere ben chiaro: è giusto che pesi, altrimenti non si dovrebbe giocare a calcio. Facciamo queste mestiere che ti dà delle pressioni e bisogna saperci convivere. La partita è stata importante e questo mi dà fiducia, ma non è una novità. Siamo tornati ai nostri livelli e quella è la nostra forza".

"Siamo tornati quelli di prima"

"Bisogna giocare tutte le partite per vincere. Abbiamo questo modo di giocare, si gioca per vincere. Il problema è che dopo Monopoli poteva esserci una batosta, invece la squadra ha reagito bene. Poi è normale che se loro chiudono tutti gli spazi, poi subentra un po' di stanchezza. Siamo tornati quelli di prima, questa è la linea. Una partita del genere si rischia anche di perderla, noi abbiamo le nostre certezze. Ripartiamo da qui".

Maita sulla Salernitana

"La Salernitana è una squadra forte e sa come reagire. Giocheremo in un ambiente caldo, sarà una gran bella partita. Cercheremo di portare a casa il risultato".