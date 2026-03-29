Benevento, Floro Flores sul Trapani: "Qualcuno deve farsi un esame di coscienza" Le parole del tecnico giallorosso in vista del giudizio della Corte federale d'appello di domani

Nella giornata di domani, 30 marzo, la Corte federale d'appello si esprimerà sulla situazione del Trapani. Il club siciliano è stato deferito in merito al mancato rispetto delle scadenze dello scorso 16 dicembre, dopo essere stato condannato in primo grado a cinque punti di penalizzazione che si sono sommati ai precedenti 15. La Procura della Figc ha chiesto l'esclusione dal campionato. Se dovesse concretizzarsi, come noto, al Benevento verrebbero tolti sei punti, mentre al Catania quattro, con il distacco in classifica tra le due formazioni che passerebbe a sette lunghezze, a quattro giornate dalla fine del campionato. Nel post gara di Benevento-Cosenza, Floro Flores ha commentato così la situazione relativa al Trapani: "Non sono cose che mi competono. Fa rabbia questa situazione, mi auguro che non succeda nulla. Questi punti li abbiamo guadagnati sul campo. Se dovesse succedere, penso che il calcio debba cambiare perché è diventato malato. Occorre che chi gestisca queste situazioni si faccia un esame di coscienza".