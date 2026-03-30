Il Tottenham vuole Roberto De Zerbi Offerto un contratto di cinque anni all'ex allenatore giallorosso per il dopo Tudor

Il Tottenham per il dopo Tudor ha offerto un contratto di 5 anni a Roberto De Zerbi. Lo riporta la BBC, iche mette in ole il tecnico italiano ex Marsigliaper sostituire Igor Tudor con cui il rapporto si è interrotto solo dopo 44 giorni dal suo arrivo in panchina.

Il club, in crisi di risultati, rischia di retrocedere dalla Premier alla Championship, per questo aveva scelto il tecnico ex Lazio e Juve per invertire la rotta ma senza riuscirci. Ora avrebbe puntato su De Zerbi che vorrebbe da subito. Al contrario, però, dell’allenatore italiano che, pur avendo dato la propria disponibilità, preferirebbe aspettare la fine della stagione quando si saprà se il Tottenham sarà ancora in Premier. Per l'ex tecnico giallorosso nell'anno della prima stagione in serie A sarebbe comunque l'arrivo su una panchina di prestigio, nonostante il momento poco brillante vissuto.