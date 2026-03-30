Trapani alla Corte Federale d'appello: respinti i ricorsi Ma la partita finale si gioca domani per l'ennesimo deferimento al Tfn

La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo del Trapani (Girone C di Serie C), confermando l’ammenda di 1.500 euro e i 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva inflitti lo scorso 9 marzo dal Tribunale Federale Nazionale per violazioni di natura amministrativa. Il club era stato deferito lo scorso 3 gennaio a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive.

La Corte ha respinto anche il reclamo della Procura Federale per l’incongruità delle sanzioni irrogate dal TFN al Trapani e ai suoi dirigenti. (In primo grado la Procura aveva chiesto l'esclusione dal campionato, mentre il Tribunale si era fermato a cinque punti di penalizzazione. Entrambe le parti avevano impugnato quella decisione: per cui domani dovrebbero essere chiesti solo altri punti di penalizzazione, ma evidentemente non più l'esclusione)

È stato inoltre dichiarato inammissibile il ricorso del Trapani per revocare la penalizzazione di 8 punti in classifica inflitta a maggio 2025 dal TFN per violazioni di natura amministrativa e confermata lo scorso giugno dalla Corte Federale d’Appello.

Domani ci sarà la trattazione del deferimento al Tribunale Federale Nazionale, per il quale i giudici hanno ritenuto corretto attendere l'esito dell'appello di oggi. L'obiettivo era avere un giudizio organico sulla posizione della società.