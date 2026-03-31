Trapani, domani al Tfn Antonini non si aspetta alcuna penalizzazione "La sospensiva del Tribunale amministrativo è arrivata il 12: per questo il 16 potevamo non pagare"

Un'altra lunga diretta facebook del presidente del Trapani Calcio, Valerio Antonini. Il patròn del granata ha parlato a lungo non solo della squadra di calcio, ma anche della Trapani Shark di basket, esclusa a suo tempo dal campionato di A1. Ovvio che a noi interessi soprattutto il destino della squadra granata che milita in serie C.

“Domani – esordisce Antonini – c'è una nuova udienza relativa alle vicende del 16 febbraio: i nostri legali hanno assicurato che non ci sono i minimi elementi possibili per una nuova penalizzazione perchè essendo il 12 febbraio arrivata la sospensiva entro il termine del 16 avevamo la possibilità di non pagare quell'importo sostenuti dalla sospensione del Tribunale Amministrativo”.

Antonini continua e spera di potersi giocare le residue chances di salvezza, con un po' di tranquillità da parte della squadra: “Domani sarà una scelta importante, se non ci fossero punti di penalizzazione avremmo il tempo per salvarci e lavorarci, se ci fosse data un'ulteriore penalizzazione, dovremo arrivare alle estreme conseguenze con decisioni clamorose. Non ci voglio pensare, sono convinto che prevalga il buon senso, finora si è esagerato nel calcio con penalizzazioni afflittive clamorose. La squadra vale molto più di quello che ottiene dal campo, ma ogni settimana va in campo con l'ansia”.

Il presidente pensa al futuro: “Domani è importante per quello che dovremo fare, capire l'andazzo della decisione, tutte le forme di ricorso che stiamo mettendo in atto dipendono dalle motivazioni di determinate sentenze. Aspettiamo domani, ma con meno peso e angoscia, perchè il Trapani calcio è salvo in maniera definitiva”.