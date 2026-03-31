La finale di Coppa Latina-Potenza e l'ironia dello sponsor di onoranze funebri Il manifesto trasgressivo dell'agenzia: "Siamo sotto di due gol, mica sottoterra"

Finale di Coppa Italia di Lega Pro, domani sera si sfidano al Francioni il Latina e il Potenza. Lo faranno i calciatori nerazzurri e rossoblù con i loro tiri in porta, i colpi di testa, le “rabone”, i doppi passi, ma anche con le battute sarcastiche. Prendete quella di uno degli sponsor del Latina, la Taffo, che è un'agenzia di Onoranze funebri, nota dappertutto per la sua ironia, tanto da mettere nel cartello della pubblicità la frase “Non abbiamo fretta di vederti”. Ebbe anche per questa finale di Coppa Italia ne ha studiata una che si potrebbe definire geniale: “Siamo sotto di due gol, mica sottoterra”, tribuna dello stadio Francioni alle spalle, una bella pala piantata a terra pronta a scavare la fossa, ma speranzosa magari di non farlo.

Le ultime trovate dell'agenzia laziale avevano avuto come protagonista l'attore americano Chuch Norris, passato a miglior vita, dopo centinaia di film in cui era parso immortale. Gli ultimi due manifesti recitano: “Chuck Norris non sarà cremato, il fuoco ha paura”. L'altro: “Servizio funebre per Chuck Norris annullato. Il feretro si è alzato e si è scavato la fossa da solo”. In giro c'è anche una t-shirt con la scritta “Se la mattina ti svegli significa che è una buona giornata”. Poi si scherza anche col web promettendo: “Un anno di vita in più a chi mette like. Domani interroghiamo”. E su San Valentino: “Se ci lasci oggi, a San Valernino i fiori te li portiamo noi”. Una provocazione, una trasgressione, una formula originale e ironica che non decade mai nell'irriverenza. Se ci riuscite, fatevi una risata.