Benevento, all'Arechi dirige lo stesso arbitro di Catania

Giovane (classe 96), ma già incrociato in una situazione tra le più importanti del campionato. L'arbitro di Salernitana-Benevento sarà Matteo Di Loreto di Terni, una trentina di partite dirette in Lega pro, nella quale vive la sua terza stagione. L'unico precedente dell'arbitro ternano col Benevento è una partita abbastanza contestata dai giallorossi, quella persa al Massimino di Catania il 26 ottobre del '25 per un rigore che anche oggi appare assolutamente dubbio.
Due i precedenti con la Salernitana: Il fischietto umbro ha diretto i granata nel successo all’esordio sul Siracusa per 1-0 nel silenzio dell'Arechi, con calcio di rigore di Knezovic assegnato dopo revisione al Fvs. Poi il pari interno con il Trapani (1-1).
Di Loeto sarà coadiuvato da Simone Della Mea di Udine e da Matteo Lauri di Gubbio. Quarto uomo Alessandro Silvestri di Roma 1, operatore Fvs Luigi Ferraro di Frattamaggiore.
Una designazione abbastanza controversa, considerato il precedente poco lusinghiero, ma la giovane età del fischietto umbro fa pensare ad una crescita costante, avvertita anche dai vertici Aia che continuano a chiamarlo per sfide di grande importanza.