Il Benevento si carica, la Salernitana perde i pezzi Cosmi trema anche per Cabianca e Gyabuaa. E deve già fare a meno di Capomaggio

Non ha cambiato location il Benevento nel giorno di Venerdì Santo. D'altro canto il maltempo ha concesso un po' di tregua e Floro ha deciso di continuare gli allenamenti all'Imbriani. Che, sia detto, anche nel giovedì aperto al pubblico aveva mostrato di reggere bene tutta la pioggia caduta in questi giorni.

La truppa giallorossa si avvicina al derby con la fiducia di una squadra che sa quello che vuole e con la consapevolezza di poter schierare un undici altamente competitivo. Compreso Ciccio Salvemini, che ha riposato precauzionalmente nella seduta aperta al pubblico di giovedì.

Intanto da Salerno arrivano notizie poco confortanti dal punto di vista delle condizioni fisiche di alcuni granata. Il primo ad accusare dei problemi muscolari è stato Eddy Cabianca, che proprio per gli stessi problemi ha subito altri due stop nel corso di questa stagione. Ma preoccupano anche le condizioni di Gyabuaa che ha subito in allenamento una contusione al piede sinistro. Stamattina entrambi sono rimasti precauzionalmente a riposo e le loro condizioni dovranno essere valutate nelle prossime ore. Cosmi fa gli scongiuri, non gli andrebbe di dover rinunciare di nuovo ad un difensore come Cabianca che stima tantissimo. Tantomeno del centrocampista di origini ghanesi che è stato designato come il sostituto dell'infonrtunato Capomaggio. Cosmi sarebbe costretto a mandare in campo De Boer, che invece aveva lasciato ai margini nelle precedenti partite. Situazione in evoluzione, bisogna attendere per saperne di più.

In casa giallorossa domani alle 13 è prevista la rituale conferenza stampa del tecnico giallorosso Floro Flores.