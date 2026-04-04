Sorrento, col Potenza gli vietano anche il Viviani: decisione del Casms Ma lunedì i tifosi rossoneri saranno regolarmente al loro posto contro l'Altamura

Il provvedimento del Prefetto di Potenza è quantomeno particolare: ha infatti vietato ai tifosi del Sorrento di poter assistere alle partite dei rossoneri in casa del Potenza (12 aprile) e in quella del Picerno (26 aprile). Passi per il Donato Curcio di Picerno, ma il Viviani di Potenza è per tutto l'anno lo stadio che ospita proprio il Sorrento, a cui quindi viene inibito proprio l'impianto dove abitualmente gioca in casa. Motivo della decisione le valutazioni del Casms dopo l'incontro Casertana-Sorrento del 30 marzo nel quale i tifosi rossoneri “hanno dato corso a turbative facendo esplodere numerosi artifizi pirotecnici e, dopo essersi travisati, aggredendo il personale in servizio di ordine pubblico che è rimasto ferito. La condotta violenta fu interrotta dall’intervento di ulteriori contingenti delle Forze di Polizia, già in servizio di ordine pubblico”.

Decisamente un fatto grave, ma rimane particolare l'inibizione dello stadio Viviani di Potenza quando la squadra di casa sarà quella lucana, ma dove il giorno di Pasquetta alle 12,30 il Sorrento ospiterà l'Altamura e i tifosi peninsulari saranno regolarmente al proprio posto nello stadio potentino. Un piccolo “calembour” che forse si poteva evitare, considerato che non ci sono precedenti tra le tifoserie del Sorrento e del Potenza e considerata la familiarità ormai dei sorrentini col capoluogo lucano.