Maita: "Il segreto? Il pres disse che se vincevamo tutte le partite era fatta.." Il capitano si improvvisa giornalista e fa le domande a Scognamillo

Il siparietto gustoso lo offrono capitan Maita e Stefano Scognamillo alla fine della partita. Maita si improvvisa giornalista e fa le domande al compagno. Sono loro due l'anima di questa squadra che ha tagliato il traguardo con trec settimane di anticipo sulla chiusura della stagione. Floro si affretta a dire che gli ha dato un paio di giorni di riposo, non di più. Si riprende giovedì, perchè ci sono alytre tre partite da giocare e nessuno ci sta a perdere. E poi c'è la Supercoppa, che Floro farebbe volentieri contro l'Arezzo, una dei suoi posti dell'anima.

Maita inizia con una frase ad affetto: “Oggi siamo su un altro mondo e festeggiamo fino alla fine”. Poi afferra il microfono e pone ua serie di domande allo scugnizzo russo-napoletano: “L'obiettivo era tornare in B col Benevento perchè questo lavoro lo facciamo con amore. Per fortuna è andata bene, grazie ad un grande gruppo, ad inizio di anno non era facile. Persone che non s'erano mai conosciute. Non era così semplice come si dice. Abbiamo fatto un gran gruppo, abbiamo coperto le critiche e questo è il risultato”.

Poi il capitano continua la sua performance e dialoga anche col presidente Vigorito: “Di facile non c'è stato nulla, vincere a tre giornate dalla fine non era proprio per niente scontato. Siamo venuti per il presidente, visti i giocatori scelti non ho mai avuto dubbi. La situazione all'inizio era difficile, ma noi siamo venuti con la voglia di vincere. Quando l'ottieni con questi margini vuol dire che la squadra lo vuole. Ora stacchiamo un po' e pensiamo alla Supercoppa”. Gli chiedono qual è stato il segreto della vittoria: si rivolge al presidente e gli dice senza tema di smentita: “Lei ci ha sempre detto che se vincevamo tutte le partite era fatta. Più facile di così...?”.