L'atteso giorno è finalmente arrivato. Il Benevento è in Serie B. Un traguardo atteso da tre anni, quando si è consumata l'amarissima retrocessione che aveva vietato un sogno a società e città. Il presidente Vigorito si è rimboccato le maniche e ha dato vita a un progetto triennale con l'obiettivo di tornare tra i cadetti. Missione compiuta. Festeggiamenti in città per il traguardo raggiunto, ottenuto al termine di una cavalcata straordinaria operata dai ragazzi allenati da Floro Flores. L'abbraccio con i tifosi allo stadio è stato da pelle d'oca, con la gente che ha dato il giusto riconoscimento a una squadra che ha dimostrato di tenere molto alla causa giallorossa, traghettando questa realtà fino al tanto atteso ritorno in Serie B. La vittoria con la Salernitana è stata la ciliegina sulla torta di una stagione importante, che ha avuto l'epilogo più bello. Di seguito, tutte le foto realizzate da Mario Taddeo.
Benevento in Serie B, tutte le foto della storica giornata
La sfida dell'Arechi e i festeggiamenti con i tifosi negli scatti di Mario Taddeo
Benevento.