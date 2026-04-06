Benevento in Serie B, tutte le foto della storica giornata La sfida dell'Arechi e i festeggiamenti con i tifosi negli scatti di Mario Taddeo

L'atteso giorno è finalmente arrivato. Il Benevento è in Serie B. Un traguardo atteso da tre anni, quando si è consumata l'amarissima retrocessione che aveva vietato un sogno a società e città. Il presidente Vigorito si è rimboccato le maniche e ha dato vita a un progetto triennale con l'obiettivo di tornare tra i cadetti. Missione compiuta. Festeggiamenti in città per il traguardo raggiunto, ottenuto al termine di una cavalcata straordinaria operata dai ragazzi allenati da Floro Flores. L'abbraccio con i tifosi allo stadio è stato da pelle d'oca, con la gente che ha dato il giusto riconoscimento a una squadra che ha dimostrato di tenere molto alla causa giallorossa, traghettando questa realtà fino al tanto atteso ritorno in Serie B. La vittoria con la Salernitana è stata la ciliegina sulla torta di una stagione importante, che ha avuto l'epilogo più bello. Di seguito, tutte le foto realizzate da Mario Taddeo.