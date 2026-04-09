Prosperi (Cavese): "Sarà difficile in casa di chi ha stracciato il campionato" Il tecnico dei metelliani spera comunque di portare a casa "qualcosa" per la classifica

Lunedì al Ciro Vigorito arriva una Cavese ancora impelagata nella lotta per non retrocedere. Il tecnico Fabio Prosperi accoppia il rammarico della sfida pareggiata a Caravaggio contro l'Atalanta, alla speranza di poter portare via qualcosa di importante dal Ciro Vigorito lunedì: “Sarà una partita difficile come è giusto che sia, cercheremo di portare via qualcosa per continuare la rincorsa alla salvezza. Il Benevento, che non ha certo bisogno di presentazioni, è la squadra che ha stracciato il campionato, un campionato difficilissimo. Cercheremo di prepararci al meglio”.

La Cavese, che ha 37 punti in classifica, ha gettato al vento un'opportunità più unica che rara giovedì nel recupero i casa dell'Atalanta Under 23, fallendo facili occasioni in attacco e soprattutto giocando per 75 minuti con l'uomo in più per l'espulsione al 16' pt dell'atalantino Obric. Gli aquilotti hanno giocato una buona partita, ma si sono arresi alle parate eccezionali del giovane portiere della Dea, il polacco Pardel, classe 2005, già convocato per la panchina in prima squadra.

La Cavese avrà tre partite difficili per chiudere questa stagione: lunedì arriva al Vigorito, poi viaggerà alla volta di Siracusa e chiuderà al Lamberti contro il Cosenza. Il distacco dal quint'ultimo posto del Latina è di appena 2 punti. Ma bisogna ricordare che se il vantaggio sulla squadra abbinata ai play out fosse di 9 o più punti (in questo momento Trapani e Siracusa hanno 23 punti) lo spareggio non si giocherebbe e condannerebbe la squadra classificata al penultimo posto (l'ultima retrocederebbe direttamente)