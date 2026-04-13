Il pasillo de honor della Cavese ai campioni del Benevento I metelliani hanno accolto con un applauso i calciatori giallorossi

Grande gesto sportivo da parte della Cavese che ha reso omaggio al Benevento, reduce dalla vittoria del campionato. I calciatori metelliani hanno accolto i giallorossi con il "pasillo de honor", riservato spesso e volentieri alle squadre che ottengono il titolo. La Cavese ha applaudito i giallorossi al momento dell'ingresso in campo, un gesto che è stato particolarmente apprezzato da tutta la tifoseria giallorossa che ha applaudito a sua volta entrambe le formazioni.