Il pasillo de honor della Cavese ai campioni del Benevento

I metelliani hanno accolto con un applauso i calciatori giallorossi

il pasillo de honor della cavese ai campioni del benevento
Benevento.  

Grande gesto sportivo da parte della Cavese che ha reso omaggio al Benevento, reduce dalla vittoria del campionato. I calciatori metelliani hanno accolto i giallorossi con il "pasillo de honor", riservato spesso e volentieri alle squadre che ottengono il titolo. La Cavese ha applaudito i giallorossi al momento dell'ingresso in campo, un gesto che è stato particolarmente apprezzato da tutta la tifoseria giallorossa che ha applaudito a sua volta entrambe le formazioni. 

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