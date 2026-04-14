E Floro sa dalle interviste che è stato riconfermato: "Presidente straordinario" "Solo un visionario coke lui poteva dare una panchina così importante a un giovane come me"

Se lo son detti vie etere. Il presidente non aveva mai avuto dubbi, ma un annuncio in tal senso non c'era mai stato. Ora, invece, l'ha detto in una delle interviste concesse a Sky: si riparte in serie B con Antonio Floro Flores. All'allenatore giallorosso glielo dicono in sala stampa, lui non ha sentito le dichiarazioni di Vigorito, chiede se è uno scherzo. “Non lo sapevo, mi trovate spiazzato, sapete com'è al presidente piace scherzare spesso. Io stesso ho definito il patròn un folle: mettere un allenatore della mia età a guidare una squadra importante, dopo aver mandato via un principe della panchina, è stato qualcosa di incredibile. Per me sostituire Auteri è stato un grande onore, lo sa anche lui, la sua storia parla per sé. Voglio solo ringraziarlo, mi ha lasciato qualcosa di pronto. Ovvio che non posso che ringraziare il presidente, solo un visionario come lui poteva prendere una decisione simile. All'inizio non tutti hanno accettato questa scelta, qualcuno con tono ironico diceva che avevano messo, come si dice a Napoli, “a pazziella mman e creature”. Io mi sono sentito responsabile dal primo giorno, anche se quando mi disse che avrei allenato il Benevento avevo tanta paura. Ce l'ho anche questa volta in vista della B, ma è una sana paura. Io sono innamorato di questo sport e il presidente mi ha confermato senza neanche mai parlare di contratto. La mia stima nei suoi confronti va oltre ogni cosa”.

Non ha parole per definire Oreste Vigorito: “L'ho reputato subito come un genitore, lui mi ha indicato la strada e quando dopo qualche sconfitta ho avuto paura, la prima chiamata è stata sempre la sua. Oggi vederlo correre in campo con in dosso la maglia che riportava l'effigie del fratello mi ha dato una emozione incredibile. Tra di noi non c'è bisogno di parlare di soldi, io non vivo per quelli, ma vivo per la gloria. E questo che abbiamo fatto oggi ha un valore inestimabile”.

Rimane solo il tempo per un brindisi. L'ennesimo. Questa volta con lo spumante “brandizzato” dalla Lega Pro. Dolce per queste occasioni di festa, per vivere un momento di gioia anche con quella stampa che lo ha supportato quasi sempre: “Vorrei ringraziare tanto anche voi, ho avvertito subito fiducia, c'è stato sempre rispetto e tante volte mi avete dato una grossa mano. Vi ringrazio di cuore”.