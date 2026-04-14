Benevento già in campo: domani seduta a porte aperte Appuntamento alle 11 all'Imbriani. Si va avanti con tutte sedute mattutine. Domenica a Giugliano

Il campionato non è ancora terminato, ci sono ancora due giornate da onorare e poi toccherà al mini-torneo della Supercoppa. E allora si torna in campo per tenere in caldo i muscoli e ritrovare un po' di concentrazione. Domenica si gioca la penultima giornata di torneo, tutti insieme indissolubilmente: 20,30, c'è la concomitanza delle gare che scatta per le due ultime di campionato.

E allora la squadra ha già ripreso stamattina ad allenarsi, 9,30 all'Antistadio Imbriani. Senza soluzione di continuità. Domani sempre all'Imbriani è prevista la seduta a porte aperte: appuntamento alle 11. Giovedì e venerdì stesso copione, la squadra si allena alle 11 all'Antistadio. Così come sabato 18 aprile, nel cui pomeriggio la squadra raggiungerà come di prassi il ritiro di Venticano. Domenica mattina è prevista ancora una seduta di rifinitura all'Imbriani, poi poco prima delle 18 partenza in pullman alla volta di Giugliano, dove, come abbiamo detto si gioca alle 20,30.