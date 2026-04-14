Ternana in liquidazione, l'Ascoli trema: perderebbe cinque punti all'Arezzo E' auspicabile che la Federazione faccia portare a termine il campionato regolarmente

La Ternana sempre più nei guai. L'amministratore unico Fabio Foti si è dimesso. Società in liquidazione volontaria, anche se non è ancora fallita. "La proprietà - ha detto Forti - ha deliberato di non procedere all'aumento del capitale sociale per coprire le perdite e quindi ha deciso di procedere alla liquidazione della società con la nomina di un liquidatore a seguito delle mie dimissioni".

Ora bisogna capire come si comporterà di conseguenza la Lega Pro. Potrebbe escludere subito la Ternana dal campionato, così come farle terminare la stagione e poi vedere cosa accade. Lo stesso Forti ha spiegato che "non è detto che debba esserci per forza subito l'esclusione, dipende dalle regole federali e, comunque, se ne occuperà il liquidatore, a cui competono tutte le azioni necessarie".

Sembra evidente che a due giornate dal termine non si possa inficiare tutto un campionato. La situazione delle Fere favorirebbe al massimo l'Arezzo: la squadra di Bucchi ha guadagnato dalle due sfide con gli umbri un solo punto, a fronte dei 6 conquistati dall'Ascoli. Come dire che i marchigiani perderebbero la bellezza di 5 punti rispetto ai toscani a cui basterebbe ora un solo punto per vincere il campionato.

E' auspicabile che a questo punto si porti a termine la stagione per la sua regolarità e per far sì che sia il campo a decidere il vincitore.