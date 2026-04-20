Benevento, Vigorito spiega la questione biglietti: "Ne restano 182 in Curva Sud" Le parole del massimo dirigente a Ottogol: "Nel corso dell'annata tanti abbonati non sono venuti"

Il presidente Vigorito è intervenuto nel corso di Ottogol per chiarire la questione relativa alla prevendita per il match con il Cerignola, sottolineando l'aspetto relativo alla poca disponibilità di tagliandi per il settore Curva Sud: "Mi è sembrato doveroso spiegare ciò che sta succedendo. Abbiamo fatto un numero di abbonamenti notevoli in Curva Sud, quindi i biglietti in vendita in questo settore sono la differenza tra gli abbonati e i biglietti da fare che sono circa 800, di cui 600 sono stati fatti oggi, restano 182 tagliandi per il sold out. I vuoti si vedono perché durante il campionato, ma con il Cosenza in modo particolare, molti abbonati non sono venuti. Allo stesso tempo i biglietti non possiamo venderli perché il posto dell'abbonato è stato già pagato. Ciò che voglio dire a tutti è che lo stadio ha una capienza di 14mila posti e non li abbiamo mai riempiti. Il massimo a cui siamo arrivati è stato di circa 10mila complessivi, di cui circa 8mila presenti: quindi circa 2mila abbonati sono rimasti a casa. Quando abbiamo fatto la giornata giallorossa, abbiamo voluto permettere agli abbonati di avere una prenotazione anticipata per una questione di rispetto. Anche in quell'occasione non abbiamo superato il numero di abbonati perché molti non sono venuti. Il fenomeno è molto semplice: molti abbonati hanno voluto stare vicino al Benevento facendo la tessera. Poi probabilmente quell'abbonamento non viene utilizzato, quindi abbiamo il fenomeno di una minore presenza. In questo momento mancano 182 biglietti per la Curva Sud".