Benevento, settore giovanile: convocazioni per Cimmino e Sarracino I due giallorossi vestiranno le maglie della Rappresentativa di Serie C

Nuove convocazioni per il settore giovanile del Benevento. Le chiamate riguardano Paolo Cimmino e Salvador Sarracino che vestiranno le maglie della Rappresentativa Serie C, rispettivamente per le categorie under 16 e 15. Esterno difensivo, Cimmino ha dato vita a un'ottima stagione, nonostante sia stato condizionato da un infortunio. Da qualche settimana è tornato a pieno ritmo con il gruppo, offrendo delle prestazioni positive e contribuendo alla conquista della qualificazione agli ottavi di finale. Stagione positiva anche per Sarracino, militante nella formazione under 15 di Paolo Festa. I due giallorossi dovranno recarsi al Mancini Park Hotel di Roma il prossimo 21 aprile per il raduno, dove vestiranno la maglia della Rappresentativa di Serie C per le amichevoli contro le formazioni under 16 e 15 della Roma. Le due sfide sono in programma il 22 aprile nel centro sportivo di Trigoria. Inutile dire che per entrambi sarà una esperienza importante e che gli permetterà di crescere ulteriormente in un contesto di livello.