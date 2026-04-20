Foggia, ecco la stangata: 4 gare a porte chiuse, compresi gli eventuali play out A partire da domenica contro la Salernitana allo Zaccheria si giocherà senza pubblico

Quattro gare a porte chiuse e diecimila euro di ammenda. Questa è la sanzione applicata alla società rossonera dopo i fattacci di Monopoli. Quindi anche la sfida tra il Foggia e la Salernitana, ultima di campionato, decisiva per le sori del Foggia ad un passo dalla retrocessione sarà giocata a porte chiuse allo Zaccheria. Una stangata che può essere un'ulteriore difficoltà per questa ultima partita della stagione.

Ecco il comunicato ufficiale: "GARA MONOPOLI – FOGGIA DEL 19 APRILE 2026

“Il Giudice Sportivo, Ritenuta la continuazione, la misura della sanzione viene determinata in applicazione degli artt. 6, 8, lett. b) ed e), 13, comma 2, 25 e 26, comma 3 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto). La misura medesima è attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. Per l’effetto, commina la sanzione della disputa di QUATTRO gare casalinghe di Campionato e/o di Coppa Italia alle quali parteciperà la società Foggia A PORTE CHIUSE e di EURO 10.000,00 di ammenda. Dispone che la sanzione della disputa delle quattro gare casalinghe ufficiali a porte chiuse sopra irrogata sia scontata in occasione della gara casalinga del Campionato immediatamente successiva alla pubblicazione del presente Comunicato e, per il rimanente, in occasione di tutte le altre gare ufficiali casalinghe delle due manifestazioni sopra indicate ivi compresa l’eventuale fase di Play Off e Play Out cui parteciperà la Società sanzionata".