Benevento-Cerignola: tagliandi venduti, a piccoli passi verso i diecimila Toccata quota 3.165 che sommati ai 5.234 abbonati raggiunge quota 8.399. Ma c'è anche la provincia

Un'altra lieve flessione nella vendita dei tagliandi per la sfida tra Benevento e Cerignola: oggi (18,43 di questa sera) ne sono stati sottoscritti 330, che dunque portano il dato complessivo a 3.165 (di cui 32 di Cerignola). Siamo ancora lontano da quota diecimila, che un po' tutti si sono posti come obiettivo da raggiungere. Molti hanno lamentato la difficoltà di reperimento dei biglietti, qualche settore è sold out e quindi la scelta si stringe. Ci sono i posti dei 5.234 abbonati che sono da garantire, senza contare gli inviti fatti nei paesi della provincia (questa settimana sono ben dieci i comuni invitati, per i quali bisogna calcolare almeno 100 partecipanti per comune e dunque siamo già a 1.000 tagliandi emessi. Oltre a due società che arriveranno nell'ambito dell'iniziativa “Al Vigorito con il Benevento”).

Facciamo un po' di conti: relativamente ai tagliandi venduti siamo a quota 3.165, che sommati ai 5.234 abbonati fanno 8.399. Che è un bon numero, ma ancora abbastanza lontani dai diecimila sperati. Ovvio che se si sommano anche i biglietti emessi per la provincia la cifra va oltre i novemila possibili presenti.

E' la solita corsa contro il tempo, ormai mancano solo due giorni e mezzo per sfondare la fatidica soglie: venerdì, sabato e domenica mattina. Con un po' di buona volontà si può ancora raggiungere l'obiettivo prefissato.